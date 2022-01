Mimi Jäger und Rafael Beutl haben sich getrennt

An Mimis 33. Geburtstag im November 2015 schliesslich machte der ehemalige Mister-Schweiz-Kandidat Rafael Beutl Nägel mit Köpfen und hielt um die Hand der Olympiateilnehmerin an. In den Ferien in Südafrika versteckte er den Verlobungsring in ihrem Champagner-Glas, wie Jäger gegenüber schweizer-illustrierte.ch erklärte. Sie habe ihn tatsächlich erst entdeckt, als das Glas leer gewesen sei «und es ‹Bling, Bling› gemacht hat».