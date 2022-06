Mirjana Zuber muss mit Schnittverletzung ins Spital

Autsch, das hat sicher weh getan! Mirjana Zuber (29) hat nach einer Schnittverletzung die ganze Hand dick eingebunden. Beim Kochen schnitt sich die Influencerin so tief in die Hand, dass sie auf direktem Weg in die Notfallaufnahme musste. Ihre Instagram-Community nahm sie gleich mit und liess alle hautnah an dem Malheur teilhaben. Zurück zu Hause realisiert die Ex-Frau vom Schweizer-Nati-Kicker Steven Zuber (30) nun, wie schwierig es ist, den Alltag mit nur einer Hand zu meistern.