Mirjana Zuber schwebt mit neuem Partner auf Wolke sieben

Dass es mit Vögele geklappt hat, dürfte Zuber wenig überrascht haben. «Ich ziehe bestimmte Männer an», hatte sie nämlich in ihrem Podcast erzählt. Häufig seien es Unternehmer, Künstler – oder Männer, die «ein eigenes Ding im Leben haben». Treffer! Und auch in Sachen Lebenserfahrung passt Tim Vögele voll in ihr Beuteschema. Sie interessiere sich «für ein bisschen ältere Männer», sagte Zuber. «Also nicht in meinem Alter, nicht 28, sondern schon so 31 aufwärts.» Da ist Vögele zwar an der unteren Grenze, aber gerade noch im Raster. Auch hier: Treffer!