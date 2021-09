Mirjana Zuber verfolgt beim Daten einen klaren Plan

Irgendwas stimme nicht mit ihr, gesteht Mirjana Zuber, 28, in der neuesten Folge ihres Podcasts «Road to Success» ihrer älteren Schwester Jelena Vasovic. Überall nämlich, wo sie hingehe, höre sie die Frage, ob sie verliebt sei. Worauf sie jeweils antwortet: «Ja, in mich selbst.» Verliebt nämlich ist Zuber nicht – oder zumindest nicht in eine andere Person als sich selbst. «Ich liebe mich am meisten.»