René Rindlisbacher muss wieder am Herzen operiert werden

Erst die Tour – dann die OP

Über das Thema Herzprobleme- und Operationen spricht René Rindlisbacher nur ungern und wechselt in der Sendung lieber schnell das Thema. So viel verrät er noch: «Die OP ist nicht dringend notwendig und vorher will ich noch die Tour beenden.» Rindlisbacher ist nämlich aktuell mit Tochter Laura Rindlisbacher und dem Programm «Oh NEIN Papa» in der Schweiz unterwegs.