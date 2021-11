Bei einem Auftritt in einem Zürcher Lokal wird er von einem der Produzenten des Films «Color of Heaven» (mit Carlos Leal) entdeckt, der für die Produktion eine Band für einen kurzen Auftritt sucht. Camen übernimmt den Part. Und bekommt auf dem Set einen Plattenvertrag angeboten. Der erste Song des Comeback-Albums heisst «Wake Up Next To You» und kommt auf Youtube und Spotify richtig gut an.