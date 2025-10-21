Mit diesem Auftritt schreiben sie Geschichte

Läuft, könnte man sagen – und das tat es auch bis im Januar 2025, als plötzlich die Schocknachricht kam: SRF setzt das Erfolgsformat «Zivadiliring» ab. Die Bestürzung war gross, und niemand hatte Verständnis für die Absetzung. Nach Monaten der Unklarheit stand im April dann allerdings fest – «Zivadiliring» wird auch ohne SRF im Rücken fortgesetzt. Unter demselben Namen, gewohnt offen und jeden zweiten Dienstag. Zeitgleich mit ihrer Rückkehr kündigten sie auch ihre Live-Tour 2026 an. Für «Zivadiliring» läuft es weiterhin gut.