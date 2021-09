«Mit Guillaume ist es etwas Seriöseres als zuvor»

Mittlerweile hat Frey ihre Wohnung in New York aufgeben – und auch an der diesjährigen Fashion Week ist sie nicht dabei. An den Nagel hängen will Frey ihre Karriere auf dem Laufsteg jedoch nicht. Sie streckt nur schon mal die die Fühler aus. «Ich habe mich neu in die Schweiz verliebt, Ich bin sehr jung gegangen und richtig erwachsen geworden in New York. Es war eine coole Zeit, ich durfte viel erleben. Aber jetzt bin ich eine Frau und möchte mehr in die Zukunft schauen. Aber ich höre nicht auf mit modeln, keine Angst!» Frey, die noch eine Ausbildung als Ernährungsberaterin und Immobilienmaklerin gemacht hat, sieht ihre Zukunft vor allem im Show-Business. «Ich rede gerne und ich unterhalte gerne. Mehr zu moderieren, das interessiert mich.»