Mit ihrem Nonno trifft sie mitten ins Herz

Seit Januar dieses Jahres hat sich die Food-Influencerin mit ihrem Account «anini_paninii» selbständig gemacht und lebt ausschliesslich von der Arbeit in den sozialen Medien. Auch wenn sich Nonno manchmal etwas Sorgen um seine Enkelin macht und sich fragt, ob sie denn auch genug verdiene – es läuft, Anina Hoch kann von ihren Videos leben. Und der Account wächst. Das bringt die junge Frau, die im Sommer 2025 vom Gastro-Magazin «Falstaff» zu den wichtigsten «Food Voices» der Stadt Zürich gewählt wurde, zum Träumen. «Eines Tages eine eigene Kochshow zu haben, wäre schon cool», sagt sie. Und wie lange soll Nonno Giorgio noch an ihrer Seite sein? «Bis er 123 Jahre alt ist. Das haben wir abgemacht, als ich noch ein ganz kleines Kind war.»