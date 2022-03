Immer wieder mit Tipps und Kontakten ausgeholfen hat auch Paola, 71, zu der Daniel – seine Eltern trennten sich, als er 14 war – ein sehr enges Verhältnis pflegt. Sie hat den Film in den unterschiedlichsten Phasen gesehen und stellte unter anderem den Kontakt zu Musiker Michael von der Heide her, der einen Song zum Wanderfilm beisteuert. Und sie verwöhnt Daniel und Alexandra immer wieder mal kulinarisch. «Ihre Spaghetti sind mein absolutes Lieblingsessen. Ich versuche seit 40 Jahren, sie nachzukochen. Ich bin nah dran», erzählt Daniel. Natürlich sei sie auch an der Filmpremiere gewesen. Dass Vater Kurt – am 16. Mai ist sein zehnter Todestag – den Film seines Sohnes nicht sehen kann, sei traurig. «Ich bin sicher, er wäre sehr stolz auf mich.»