Ein bisschen Butter, Rosmarin und Zitrone, ab in die Folie und auf den Grill: So mögen Fabienne Bamert, 32, und Mario Gyr, 34, frisch gefangenen Fisch am liebsten. Davon können sie mitten im Winter nur träumen; heute gibts nach einer Stunde auf dem Ägerisee statt Fisch grillierte Marshmallows und Tee zum Wärmen. Ihrer Laune kann der trübe, verregnete Tag ohnehin nichts anhaben. Da wird gelacht und genossen.