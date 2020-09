Mit Sergey hat Aita Gasparin ins Schwarze getroffen

Vier Stunden können ganz schön lange sein. Das haben Biathletin Aita Gasparin und ihr Verlobter und Sportkollege aus der Ukraine, Sergey Semenov, schon oft am eigenen Leib erfahren. Regelmässig in Ausdauertrainings. Und ganz ohne sportliche Verausgabung, aber dennoch mit viel Herzklopfen auf einem Flug Ende Winter 2016 von Kanada in die USA. Die beiden kennen einander damals nur vom Namen her. Auf dem Weg von einem Wettkampf zum nächsten sitzen sie zufällig nebeneinander – und schweigen sich bloss an. «Sie gefiel mir sofort, doch ich war sehr schüchtern», sagt Semenov. «Ich starrte nur in mein Buch und überlegte, was ich sagen könnte.» Aita Gasparin geht es ähnlich. Erst beim Aussteigen brabbelt er einige Worte.