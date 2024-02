Grosses Lob vorab für Schweizer Beitrag

Der Titel «The Code» wurde in Zusammenarbeit mit der norwegischen Komponistin Linda Dale, dem Zürcher Produzent Benjamin Alasu und dem Norweger Lasse Nymann geschrieben. Dale war unter anderem auch für den letztjährigen ESC-Beitrag von Norwegen, «Queen of Kings» von Alessandra (21) verantwortlich und landete damit auf dem fünften Platz am ESC. Gemeinsam nahmen sie am Songwriting-Camp der Suisa im letzten Jahr teil und stellten gemeinsame Bilder auf Instagram.

Musiker, die den Titel schon vorab hörten, waren voll des Lobes für den Titel von Nemo. So schrieb Teodora Špirić (23), die letztes Jahr im Duo Teya & Salena und dem Beitrag «Who The Hell is Edgar?» am ESC in Liverpool für Österreich teilgenommen hatte: «Ich war noch nie so aufgeregt wegen eines Eurovisionssongs, nicht einmal wegen meinem eigenen.» Auch Musikerin Elle, die am Camp dabei war, schrieb: «Ich hatte gehofft, du würdest gehen! Wenn es das Lied ist, das wir im Camp gehört haben, dann können dieses Jahr alle Länder Angst vor der Schweiz haben!»