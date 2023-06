«Ich habe ein neues Leben geschenkt ­bekommen»

Montag. Der Tag, an dem Moderator Stefan Büsser (38) mit seinen Kollegen Aron Herz (42) und Michael Schweizer (42) in Adliswil ZH den Podcast «Comedymänner» aufnimmt. Ab und an macht das Trio in einer Folge Witze über die geringe Lebenserwartung von «Büssi». Der Zürcher Komiker und Aussenmoderator von SRF-«Donnschtig-Jass» hat Cystische Fibrose, eine der häufigsten Stoffwechselkrankheiten in Europa, bei der die Betroffenen (circa 1000 in der Schweiz) an zähflüssigem Schleim in der Lunge leiden und häufig auch unter Beschwerden im Verdauungstrakt. Dies bedeutet: Medikamente, Therapien, Husten, Atemnot – im schlimmsten Fall eine Lungentransplantation.