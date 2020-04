Stefan Büsser: «Ich bin sehr konsequent in der Selbstisolation»

Marianne Faithful wurde hospitalisiert, nachdem bei ihr eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde. Die 74-jährige Sängerin und Schauspielerin war Ende der 60er Jahre das wohl berühmteste It-Girl. Sie war drei Jahre mit Mick Jagger liiert und für soll er einige der grössten Rolling-Stones-Hits geschrieben haben. Marianne Faithful gehört in die Risikogruppe der Covid-19-Erkrankung: Sie besiegte in den 90er Jahren erfolgreich den Brustkrebs und leidet an Hepatitis C. Dennoch spreche sie gut auf die Behandlung an, lässt ihr Ex-Ehemann John Dunbar verlauten: «Sie kann nicht sprechen und man darf sie nicht besuchen, aber Marianne ist stabil.»