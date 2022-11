Anna Maier feiert Liebesjubiläum in Paris

«Dieser Mann hat einfach eine schöne Seele»

Schon als sich die erfolgreiche Moderatorin und Journalistin letztes Jahr 2021 ihren Lebenstraum erfüllt und ihr erstes, eigenes Buch rausbringt, findet Anna Maier im Interview mit der Schweizer Illustrierten sehr liebevolle Worte für den Mann an ihrer Seite. So sei er während sie etwa arbeite, ebenfalls in die Kindererziehung einbezogen und mache dies gerne. «Er unterstützt mich in allen Belangen und ist für die Kinder eine wichtige Bezugsperson. Dieser Mann hat einfach eine schöne Seele.» Anna Maier brachte drei Kinder aus zwei früheren Ehen mit in die Beziehung: Lena (21), Julie (11) und Nio (9).