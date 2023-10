Material für ein abendfüllendes Programm hat Monat Vetsch genug. So sträubt sie sich standhaft gegen jegliche sportliche Betätigung, der Versuch, das zu ändern ging schief. «Mein Ausflug in die Kletterhalle führte mich direkt in die Physiotherapie», sagt sie im SI.Talk. Ausserdem komme sie sich im Vergleich mit anderen 48-Jährigen manchmal vor wie eine Ausserirdische. «Besonders in der Stadt Zürich machen alle Yoga und meditieren, alle leben bewusst und machen viel für ihren Körper – nur ich bin so komisch drauf.» Genau von solchen Gedanken müsse man sich lösen, sagt sie. «Ich habe einfach keine Lust darauf, darum mache ich es nicht», sagt sie bestimmt. Die Konsequenzen ihrer Sportverweigerung nehme sie dabei in Kauf.