Hast du das Gefühl, dass du dich auch definieren musst, oder eben genau nicht, damit es keine Rolle spielt?

Es sind schon die Dinge, worüber ich mir sehr viel Gedanken mache. Aber ich bin nicht an einem Punkt, an dem ich mich definieren will oder weiss auch nicht, ob ich je an diesen Punkt komme. Es wäre wieder eine Schubladisierung. An einem Tag fühle ich mich so, an einem anderen würde ich wieder eine andere Beschreibung finden, wie ich mich fühle. Die Frage ist, wieso geben wir dem so viel Gewicht?