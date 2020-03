Mit Sohn Kian unterwegs für den guten Zweck

Musikerin Caroline Chevin kauft für andere ein

Auch Caroline Chevin bleibt von der Corona-Krise nicht verschont. Sie musste all ihre Auftritte in den nächsten Wochen absagen - und dies just in der Zeit, in der sie eigentlich ihr neues Album «Enjoy The Ride» promoten wollte. Aber die Musikerin lässt sich nicht unterkriegen und nutzt ihre gewonnene Zeit für einen guten Zweck.