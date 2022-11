Keine Kritik an der WM in Katar

Fachliche Kritik an seiner Person lässt Sascha Ruefer gerne gelten, geht es aber um die angeprangerten Missstände an der WM in Katar, beruft er sich auf seine Neutralität. Gegenüber Nau.ch erklärt er: «Als Journalist bin ich zur Unabhängigkeit verpflichtet. Ich berichte, ordne ein, aber beteilige mich nicht an Aktionen. Darum kommt das für mich nicht infrage.»