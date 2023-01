Am 31. März erscheint Jaël Mallis neues Album mit dem Titel «Midlife», ein äussert persönliches Werk, wie die Musikerin im SI.Talk erzählt. Der Song «You are perfect to me», handelt vom Verlust eines wichtigen Menschen, der freiwillig aus dem Leben schied. «Das Lied ist mir sehr, sehr nahe gegangen», sagt Jaël sichtlich bewegt. Sie selber hat ihre Depression mittlerweile überwunden, doch mit schweren Gedanken plagt sie sich noch immer ab und zu. Wie sie in diesen Momenten wieder ins Licht findet, wie ihr ihre zwei Kinder dabei helfen und wie sie auf ihre Musik reagieren, das und mehr erzählt Jaël Malli im SI.Talk.