Hund Mičo ist bei Anja Zeidler ausgezogen

Zu viele Vorfälle mit dem Familienhund

Mičo war von Anfang an kein einfacher Hund und es gab in der Familie einige «Vorfälle», wie es Anja Zeidler beschreibt. So habe der Vierbeiner alles in der Wohnung auseinander genommen, sei dem Nachbarsmädchen ins Gesicht gesprungen und habe gar Tochter Jela gebissen. Weggeben sei trotz allem keine Option, sagte Zeidler immer. Doch am Schluss ging es einfach nicht mehr. «Mit der Hilfe der Hundeschulen und Coaches hat sich vieles gebessert, eine jedoch nicht: das Zusammenleben mit den Katzen», so die Luzernerin. Wegen des Hundes seien ihre zwei Katzen nicht mehr nach Hause gekommen, hätten nicht mehr gefressen. Trotz allem nimmt Zeidler den Hund in Schutz: «Das ist nicht Mičos Schuld, sondern sein Instinkt als Jagd- und Strassenhund.»