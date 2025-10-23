Schweizer Illustrierte Logo

  Nadine Strittmatter: Schweizer Topmodel ist schwanger
Schweizer Topmodel im Glück

Nach Blitzheirat – Nadine Strittmatter ist schwanger

Erst überraschte Nadine Strittmatter mit ihrer Hochzeit. Nun verkündete sie weitere freudige News: Das Schweizer Topmodel ist im sechsten Monat schwanger. 

Das Schweizer Topmodel Nadine Strittmatter ist schwanger.

Beldona

Nadine Strittmatter (41), das bekannte Schweizer Topmodel, ist schwanger – und das schon im sechsten Monat. Die Nachricht kam fast beiläufig. Zwischen den üblichen Instagram-Storys von schönen Landschaften und gemütlichen Hotelzimmern tauchte plötzlich ein Foto auf, auf dem die Schweizerin ihren Babybauch in die Kamera hält, mit der knappen Überschrift «6 months.»

Das private Glück scheint geradezu zu sprudeln. Erst kürzlich hat das Model bereits verkündet, geheiratet zu haben. Vermutlich war es eine intime Hochzeit im kleinen Kreis. Zumindest sehen die Fotos, die das Schweizer Topmodel auf ihrem Instagram-Account postete, ganz danach aus. «Ich habe gestern die Liebe meines Lebens geheiratet. Ich bin so unglaublich glücklich», schrieb die Aargauerin unter ihren Post. Diese vielen privaten Einblicke erstaunen umso mehr, weil die 1,80 Meter grosse Schweizerin ihr Privat- und Liebesleben in den letzten Jahren immer streng unter Verschluss gehalten hatte.

Internationale Karriere

Nadine Strittmatter zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Models der Schweiz. Entdeckt wurde sie, als sie erst 17 Jahre alt war, bei einem Wettbewerb in Zürich. Danach ging ihre Karriere international durch die Decke. Die Aargauerin lief für Modehäuser wie Armani und Dior und posierte auf Titelseiten von grossen Modezeitschriften wie «Elle» oder «Vogue». Vom Modeln hat sich Strittmatter etwas zurückgezogen und arbeitet heute als Filmemacherin und Umwelt- und Nachhaltigkeitsaktivistin.

Von Jaray Fofana vor 7 Minuten
