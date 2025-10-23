Nach Blitzheirat – Nadine Strittmatter ist schwanger

Das private Glück scheint geradezu zu sprudeln. Erst kürzlich hat das Model bereits verkündet, geheiratet zu haben. Vermutlich war es eine intime Hochzeit im kleinen Kreis. Zumindest sehen die Fotos, die das Schweizer Topmodel auf ihrem Instagram-Account postete, ganz danach aus. «Ich habe gestern die Liebe meines Lebens geheiratet. Ich bin so unglaublich glücklich», schrieb die Aargauerin unter ihren Post. Diese vielen privaten Einblicke erstaunen umso mehr, weil die 1,80 Meter grosse Schweizerin ihr Privat- und Liebesleben in den letzten Jahren immer streng unter Verschluss gehalten hatte.