Dominique Rinderknecht isst wieder Rind

Bevor jetzt ein Aufschrei durch die Schweiz geht: Dominique Rinderknecht ernährt sich immer noch hauptsächlich von pflanzlichen Produkten, wie sie Nau.ch erklärt. Sie glaube weiterhin an die gesundheitlichen Vorteilen und gönne sich nur selten eine Ausnahme. In einem Punkt ist sie aber absolut strikt: Produkte aus Massentierhaltung kommen nicht auf ihren Teller. «Sie müssen aus tiergerechter Haltung stammen», so Rinderknecht zu Nau.ch. Sie ist überzeugt: «Je glücklicher und gesünder das Tier war, desto besser auch für unseren Körper!»