Den ersten Schritt hat er gemacht: Auf Instagram schrieb der britische Star-DJ Mark Reeve die Ex-Miss-Schweiz an. Mit Erfolg! «Es hat einfach Klick gemacht», schwärmt Nadine Vinzens gegenüber dem Blick. «Seither sind wir zusammen.» Bis die beiden sich persönlich treffen durften, dauerte es allerdingt drei Monate. Doch nun zeigt Vinzens ihrem neuen Freund zum ersten Mal ganz offiziell auf Instagram. Die beiden verbrachten Zeit in einer Ferienwohnung in Flims. Der Brite, der in Frankfurt lebt, lernt also gerade die Heimat der schönen Bündnerin kennen.