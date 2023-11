Berlin ist eine Stadt, in der man aufgrund ihrer Grösse gut anonym bleiben kann, doch ebenso multi-kulturell in jeder Hinsicht. Durch die Vielfalt an Menschen, welche in Berlin leben, ist es einfacher, sich ausdrücken zu können und auf Akzeptanz zu treffen, ohne Angst vor Ablehnung zu haben. Das spürt auch Mundart-Musiker Nemo (24), der seit 2021 in der deutschen Hauptstadt lebt. 2017 erlangte er mit seinem Song «Du» Bekanntheit, hielt sich 33 Wochen in den Schweizer Charts und stieg dort sogar auf Platz vier auf.