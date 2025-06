Nemos Nomadenherz bricht – und der Koffer grad mit

Mailand

In Mailand gibt es unzählige Wohnungen, die du mieten könntest. Falls es denn eine klassische Wohnung sein soll. Doch dein neues Daheim soll ja auch zu dir passen. Wie wäre es also mit einer Wohnung, in der jedes Zimmer eine andere, knallige Wandfarbe hat? Oder sogar noch besser: eine Loft im Stil der Post-Industrialisierung, mit nackten Backsteinwänden und schönen Rundbögen?