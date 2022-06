An ihren letzten trainingsfreien Tag kann sich Nicole Reist nicht erinnern. Und an Feiertagen und Wochenenden sieht ihr Sportpensum jeweils noch extremer aus als sonst: An einem Tag 7'000 Kniebeugen, am folgenden siebenmal mit dem Velo auf die Schwägalp sind durchaus realistisch. Deshalb bleibt auch keine Zeit für Ferien – diese braucht sie für Trainings und die Rennen. Was nach Qual und Drill aussieht, ist für Reist ganz einfach ihre Erfüllung. «Ich liebe die unzähligen Herausforderungen. Und ich glaube, ich bin einfach für diese extremen Distanzen geschaffen.» Sie habe bei all den Stunden im Sattel auch kaum je an offenen Stellen am Po gelitten – ein sonst übliches Problem. Bezeichnet jemand ihr Leben als verrückt, kontert sie: «Verrückt ist für mich, wer faul rumsitzt.»