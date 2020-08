Während der Influencer-Tätigkeit hast du dich verändert. Deine Bedürfnisse und Interessen haben sich verlagert. Wie wirkt sich etwa deine Schwangerschaft auf deine Community aus?

Meine Schwangerschaft merke ich extrem an meiner Community. Am Anfang folgten mir die Leute einfach wegen meiner Teilnahme bei «GNTM». Nach meinem Ausscheiden bei der Show fielen einige wieder weg. Diejenigen, die an mir drangeblieben sind, haben ein vertieftes Interesse an meiner Person. Seit ich meine Schwangerschaft öffentlich gemacht habe, ist eine neue Community entstanden. Es folgen mir nun sehr viele Frauen gleichen Altes oder älter, die ebenfalls ein Kind erwarten oder Mutter werden möchten. Gerade solche Follower melden sich häufig via Direktnachricht mit persönlichen Worten bei mir und suchen den Dialog. Hierfür nehme ich mir gerne Zeit.