Im Mai 2019 überraschte Hartmann die Familie schon einmal in «Happy Day»: Gemeinsam durften sie sich eine Auszeit nehmen und zwei Nächte in einem traumhaften Chalet verbringen. Zusätzlich wurde ihnen ein Auto geschenkt, in dem Gehhilfen, ein spezieller Kinderwagen und ein Reha-Buggy für Mathieu Platz finden. Initiantin dieser berührenden Geschichte ist Schwester Michelle, 11. Sie hatte «Happy Day» damals einen Wunschbrief geschickt.