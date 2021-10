Zehn Jahre ist es her, seit 77 Bombay Street von dem gut 800-Seelen-Dorf aus die Schweiz eroberten. 82 Wochen lang hielt sich das Überflieger-Album «Up in the Sky» in der Hitparade. Auch die Nachfolger «Oko Town» und «Seven Mountains» schafften es an die Spitze der Charts. Das Quartett räumte zwei Swiss Music Awards und einen Prix Walo ab, tourte durch ganz Europa. Dann wurde es still um Matt, Joe, Esra und Simri Buchli.