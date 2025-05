Nora Osagiobare mit Debüt für Ingeborg-Bachmann-Preis nominiert

Man muss sich unabhängig machen

Und was sagt sie selbst zur Nominierung? «Es ist eine Premiere, dass so viele Menschen meine Arbeit live verfolgen», verrät sie Blick. «Ich sehe es als Chance für meine Arbeit, dass diese auch wahrgenommen wird.» Die Nominierung sieht sie als Plattform, mehr Menschen zu erreichen, die sich potenziell von ihrem Werk angesprochen fühlen. Ausserdem sei es eine gute Möglichkeit, sich als Autorin weiterzuentwickeln und Kritik zu erhalten. «Es ist wichtig, zu lernen und sich auf eine gewisse Art unabhängig vom Text zu machen, den man präsentiert», sagt Osagiobare. Mit dieser Einstellung will sie nun auch der Preisverleihung entgegenfiebern.