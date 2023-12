Als erstes packt Stress (46) sein Macbook aus und sagt: «Viele Dinge in meinem Leben könnte ich ohne den Laptop nicht erledigen.» Da geht es ihm wohl so, wie vielen von uns. Der Musiker, der gerade als erster Romand ein «MTV Unplugged»-Album veröffentlichte, hat noch mehr im Köcher, beziehungsweise in seiner Tasche. Beim Notizen machen ist er eher oldschool und kritzelt seine Ideen in ein Moleskine-Büchlein aus echtem Papier. «Vielleicht weil ich alt bin», sinniert er und lacht. Das Buch hilft ihm, nach Meetings noch genau zu wissen, wer was gesagt hat – es dient also quasi als Beweismittel, falls mal wieder jemand behauptet «das habe ich nicht gesagt!» Stress weiss es besser, er hat es jeweils schwarz auf weiss.