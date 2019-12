Gesundheitsdrama um Beachvolley-Star Tanja Hüberli, 27: Die Schwyzerin musste am Dienstag wegen einer Lungenembolie notoperiert werden: Die Ärzte des Zürcher Unispitals eröffneten der Sportlerin, dass das Herz schon in Mitleidenschaft gezogen war. «Die Diagnose war ein Schlag ins Gesicht», so Hüberli gegenüber «Blick».