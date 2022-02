Packt Luca Hänni beim Hausumbau gleich selbst mit an?

Viel Geduld hat es gebraucht, doch schlussendlich hatten Sänger Luca Hänni (27) und Tänzerin Christina Luft (32) den richtigen Riecher. Vergangenen Herbst verriet das Liebespaar, dass das perfekte Haus im Berner Oberland endlich gefunden wurde. Doch damit nicht genug: Bevor die beiden in ihr neues Liebesnest in Thun einziehen können, steht noch einiges an Arbeit an. Denn schliesslich soll das Traumhaus auch zu ihrem Traum-Zuhause werden.