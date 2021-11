Luca und Christina fiebern ihrem Liebesnest entgegen

Dass es den in Uetendorf bei Thun aufgewachsenen Sänger und seine Freundin ins Berner Oberland verschlägt, ging keine grosse Planung voraus. In einem Livestream auf ihrem Instagram-Account hatte Luft einst erzählt, dass die Entscheidung für ein neues Zuhause in der Schweiz eher zufällig war. «Es hat sich für uns einfach so ergeben. Natürlich sind wir beide fürs Arbeiten oft in Köln, aber dann auch viel auf Produktion. Und da lohnt es sich eigentlich mehr, im Hotel zu übernachten als bei mir zu Hause», begründete sie den Entscheid. Der Ort sei an und für sich gar nicht so wichtig gewesen. «Hauptsache, man fühlt sich wohl und heimisch an dem Ort, wo man lebt.»