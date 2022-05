«Kurt bleibt tief in meinem Herzen»

Wandern mit Daniel

«Kurts Sohn Daniel war ein Teenager, als er in mein Leben trat. Wir verstanden uns von Anfang an ganz wunderbar. Wanderungen zu dritt standen regelmässig in unserem Terminkalender. Auf diesem Foto geniessen wir nach dem Aufstieg zum Schäfler das Frühstück, um gestärkt zum Säntis – unserem Hausberg – weiterzuwandern. Dass Daniel einen Dokumentarfilm übers Wandern realisierte, der zurzeit in den Kinos läuft, hätte Kurt enorm gefreut. Ich erkenne ihn nicht nur in Daniels Stimme und seinem Aussehen wieder, sondern in seiner ganzen Art. Auch in seiner akkuraten Arbeitsweise. Daniel ist wirklich ‹ganz de Bappe›. Ich sehe ihn und seine Partnerin Alexandra regelmässig. Dann gibt es auch gerne meine Spaghetti bolognese. Es war das erste Gericht, das ich damals für Daniel gekocht habe, und es ist bis heute sein Lieblingsessen.»