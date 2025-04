«Patrick Fischer wird unser Trauredner sein»

Familienleben hatte Vorrang

Aber wieso haben sie sich so lange Zeit gelassen, um aufs Standesamt zu gehen? «Wir wollten uns erstmal voll und ganz auf Sunny und unser neues Leben als Familie konzentrieren», verrät Nietlispach gegenüber SI online. Eine Hochzeit zu organisieren, brauche Zeit. Neben Baby und Umzug in ein neues Haus verlor die Hochzeitsplanung an Priorität. «Wir hatten keinen Stress, wir wussten ja, dass wir unser Leben miteinander verbringen wollen. Da konnte die Hochzeit dann auch noch ein bisschen warten», so der Ex-Bachelor.