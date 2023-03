Weltweit wurde in den vergangenen Jahren immer öfter und lauter über die Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen diskutiert – auch in der Schweiz. Häufig ist es der Fall, dass Männer mehr verdienen, als Frauen, obwohl es die gleiche Position, die gleichen Aufgaben sind. Frauen verdienen laut einer Erhebung des Bundesamt für Statistik aus dem Jahr 2020 bis zum 20 Prozent weniger, wie ein Mann in der gleichen Rolle. Ein grosses Problem an dem sogenannten Gender Pay Gap ist eine fehlende Lohntransparenz. Der Meinung ist auch Wirtschaftsjournalistin Patrizia Laeri (45) und setzt sich öffentlich dafür ein, das Thema Lohn zu enttabuisieren. Hierfür machte sie jetzt einen ersten Schritt und postete auf der Plattform Linkedin, wie viel sie im Monat verdient: 8'000 Franken netto bei 150 Prozent Pensum und mit 45 Jahren.