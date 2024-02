Das hat Universal Music mit den Gütern von Kunz vor

Per sofort übernimmt Universal Music also den Instagram-Kanal von Kunz und schreibt dazu: «Während Kunz sich wohlverdient eine (Social Media-)Auszeit nimmt, hat man am Hauptsitz von Universal Music in Zürich schon konkrete Ideen, um seine Accounts aktiv zu halten. «Na dann: danke fürs Vertrauen Herr Kunz und gute Reise! @baschireal brauchst du jetzt noch diese eine Songidee?», schreibt die Musik-Produktionsfirma.