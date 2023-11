Ihr Abenteuer wird in Tokio starten. Wenn er irgendwo die Sprache nicht verstehe, nicht einmal die Schrift lesen könne, fühle er sich angekommen. «Ich finde es schön, auch mal verloren zu sein.» Von Japan aus will die Familie spontan schauen, wohin es via Schiff oder Zug weitergeht. Ganz nach dem Motto: Der Weg ist das Ziel. Emil und Helena würden noch nicht begreifen, was auf sie zukomme. «Bisher ist nur Emils Vorfreude auf seinen ersten Flug spürbar.»