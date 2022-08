Dank Instagram auf dem Erfolgstrip

Paris, Dubai, München

Nicht nur in Moiras Atelier in Glattbrugg ZH geht es gerade ziemlich bunt zu und her, sondern auch in ihrem Leben. Einer Kollaboration mit dem Juwelier Bucherer mit Vernissage in Paris folgen Ausstellungen in Dubai, München («Ich stelle am Oktoberfest aus!»), auf dem Zürcher Uetlibergturm, sowie ein Pop-up in Genf. Und in die mittlerweile beachtliche Liste von nationalen und internationalen Bekanntheiten, die ihre Kunst kaufen, hat sich gerade ein Idol aus Moiras Kindheit eingereiht. «Ich möchte nicht mit diesen Namen plagieren», sagt die Zürcherin mit italienischen Wurzeln. Nur so viel: «Es ist ein Musiker. Und ich werde ihn vielleicht sogar treffen. Ist das nicht aufregend?», sagt sie mit einem entwaffnenden Kleine-Mädchen- Strahlen.