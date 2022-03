«Ich will kein Mann sein, der trinkt und Frauen schlägt»

Dass er ohne seinen Vater aufgewachsen ist, beschäftig Stress bis heute und auch dieses Thema kommt auf seinem neuen Album vor. Der Track «Enfant de la pluit» handelt davon und von seinem Willen, ein starker Mann zu werden. Aber nicht so einer, wie sein Vater war – «keiner der trinkt und Frauen schlägt». Doch das ist nicht so einfach, wie er sagt: «Er war kein Teil von meinem Leben, ich habe also keine Referenz, wie ein guter Mann funktioniert.»