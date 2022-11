Im Interview mit blick.ch sagt der Rapper : «Ich bin mit Gewalt aufgewachsen.» Seine Mutter habe ihn mit dem Gürtel verprügelt. Weil man die Striemen sah, durfte er nicht am Sportunterricht teilnehmen und musste sagen, er habe sein Turnzeug vergessen – also gab es darauf noch Schläge vom Lehrer. Auch sein Vater war gewalttätig. In der Biografie steht: «Ich war eineinhalb Jahre alt, als mich mein Vater fast totschlug.»