Wenn die jährlichen «G&G»-Awards der SRF-Sendung «Gesichter & Geschichten» verliehen werden, kommt die Prominenz in Scharen – so auch am Samstagabend. Durch die glamouröse Awardshow in der Radio Hall im Zürich Leutschenbach führten Jennifer Bosshard (30) und Michel Birri (36). Sie enthüllten auch, welche der zwölf nominierten Schweizer Persönlichkeiten einen der begehrten Preise mit nach Hause nehmen durften.