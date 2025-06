Räumt «Made in Switzerland» auch in der Hitparade ab?

Von vergangenem Samstag bis zum Donnerstag war «Made in Switzerland» kontinuierlich auf Platz 1 der Schweizer iTunes-Charts und wurde demnach auf dieser Plattform am meisten heruntergeladen. Auf Spotify verzeichnet das Lied über 140'000 Streams. In den Trend-Charts, die einen Anhaltspunkt für die am Sonntag erscheinende Hitparade geben, liegt «Made in Switzerland» aktuell auf Platz 2.