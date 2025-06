Sandras und Hazels viraler Hit kommt jetzt auf Spotify

«Euer Lieblingssong des Jahres wird veröffentlicht!»

Wie Yves Schifferle, Hauptverantwortlicher für die Show am ESC, verkündet, wird «Made in Switzerland» neu auf Streamingplattformen abrufbar sein. «Wir haben euch gehört. Wir lassen es geschehen. Euer Lieblingssong des Jahres wird diesen Freitag veröffentlicht!», heisst es in einer Instagram-Story.