Es ist der erste Auftritt von «Mr. & Mrs. Stone»: am Eröffnungsabend vom Zurich Film Festival läuft Regisseur Michael Steiner (52) mit Partnerin Samantha Meier (46) über den grünen Teppich. Die beiden Ringe an ihren Händen verraten das Ehepaar. «Ja, ich heisse jetzt Steiner zum Nachnamen. Wir haben geheiratet!», sagt Samantha. Der bekannte Filmemacher («Sennetuntschi», «Grounding») und die Gastronomin gaben sich im Juni auf dem Standesamt in Zürich das Ja-Wort. «Bei der Trauung waren wir nur zu viert. Gefeiert haben wir danach im kleinen Kreis, nur mit der Familie.» So waren auch ihre Kinder aus früheren Beziehungen dabei. Michael Steiner ist Vater eines Sohnes (12) und einer Tochter (10), Samantha ist Mutter von 21-jährigen Zwillingsjungen.