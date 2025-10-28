Reist Miss-Universe-Finalistin vergebens nach Bangkok?

SI online machte Ende September skandalöse Zustände hinter den Kulissen der Schweizer Misswahl publik. Unter anderem wurde Naima Acosta nach ihrem Sieg nahegelegt, sich die Zähne richten zu lassen. Wird die Tessinerin also bereits in Thailand mit neuer Zahnstellung strahlen? Die entsprechende Anfrage von SI online liessen sie und Lina Poffet bislang unbeantwortet. Ein Insider meint dazu: «Es ist eine Langzeitbehandlung geplant. Sie soll fürs Leben halten, nicht nur für das Miss-Universe-Finale.»