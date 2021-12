Rinderknecht schwärmt von ihrem neuen Leben in Südafrika

Dass sich Dominique Rinderknecht gerade nicht in ihrer Heimat befindet, scheint ihr keinen grossen Kummer zu bereiten. Auch wenn die gesundheitliche Situation in Südafrika nicht gerade rosig aussieht, zeigt sich das Model eher gelassen: «Ich schütze mich vor Corona, so gut ich kann. Immerhin bin ich an einem traumhaften Ort.» Zudem konnte Rinderknecht eine Wohnung für sich finden und scheint sich ganz gut eingelebt zu haben, wie sie «Blick» weiter erzählt: «Ich habe eine tolle neue Wohnung gefunden, habe mir hier einen Freundeskreis aufgebaut, und natürlich bin ich auch sonst nicht allein.»